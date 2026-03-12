La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026. Durante este jueves 12 de marzo reciben sus haberes distintos beneficiarios del sistema previsional y de asignaciones sociales, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cobran los titulares con DNI finalizado en 3. Este mismo grupo de terminación de documento también percibe el pago de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) dentro del calendario oficial del organismo.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) continúan con su calendario y en esta jornada cobran los beneficiarios cuyos documentos terminan en 6 y 7. Además, se mantiene el esquema habitual de pagos para otras prestaciones que dependen del organismo previsional.

También reciben su prestación las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 2, mientras que el sistema SUAF para asignaciones familiares se paga a beneficiarios con documento finalizado en 3.

Durante marzo, los haberes previsionales se actualizan con un aumento del 2,88% por la fórmula de movilidad, y en el caso de los jubilados que perciben la mínima continúa el pago del refuerzo extraordinario que complementa el ingreso mensual.

De acuerdo con los valores vigentes, la jubilación mínima alcanza los $369.600,88, mientras que otros beneficios como la PUAM y las pensiones no contributivas también se ajustan con el mismo incremento aplicado por el organismo previsional.