Cuatros años de cárcel para la extitular del Registro Civil por los DNI truchos

Una organización que parecía tener todo bajo control para engañar al sistema finalmente recibió su castigo en San Juan. El Tribunal Oral Federal dictó sentencia contra una exfuncionaria que lideraba una red dedicada a engañar a personas y empresas. Por su rol central en la maniobra, la mujer deberá cumplir una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de afrontar una multa económica.

La investigación judicial logró desarmar lo que la fiscalía describió como una "estructura organizada con roles definidos, orientada a la adulteración de documentos para cometer fraudes". El grupo utilizaba el acceso a información oficial para crear documentos de identidad falsos y, con ellos, gestionar créditos o realizar compras millonarias a nombre de terceros que nunca sospecharon que sus identidades estaban siendo usadas. En total se detectaron 22 movimientos fraudulentos que generaron un perjuicio económico de más de 156 millones de pesos,.

El caso involucró a otros colaboradores que también recibieron sus penas. Dos de los implicados fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que un cuarto hombre recibió 3 años de prisión en suspenso. La trama se empezó a desmoronar cuando las víctimas reales comenzaron a recibir denuncias por deudas contraídas con identidad falsa, lo que dio inicio a una pesquisa que expuso un "circuito de falsificación y uso indebido de datos personales" que funcionaba desde el Registro Civil,.

A pesar de las condenas, todavía quedan cuentas pendientes por saldar. Durante el debate en Tribunales, el Ministerio Público planteó la "necesidad de una reparación económica para las víctimas", aunque este reclamo no prosperó por falta de acuerdo con las defensas y deberá resolverse en una instancia judicial próxima. Mientras tanto, la causa continúa abierta y en desarrollo porque el resto de los acusados sigue en proceso y podría enfrentar un juicio oral si no se alcanzan nuevos acuerdos.