La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 16 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al tercer mes del año. Durante la jornada se acreditan haberes para distintos beneficiarios de asignaciones sociales, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Entre quienes cobran hoy se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF cuyo DNI termina en 5, según el cronograma oficial del organismo previsional.

También reciben el pago correspondiente los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 4, además de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad para documentos terminados en 2 y 3.

El calendario de Anses organiza las fechas de cobro durante todo el mes para jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales, distribuyendo los pagos según la terminación del DNI para evitar aglomeraciones en bancos y garantizar una acreditación ordenada de los haberes.

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Las fechas completas pueden consultarse a través de la web oficial del organismo o en la plataforma Mi Anses, donde cada beneficiario puede verificar su día exacto de cobro ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.