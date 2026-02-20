Anses informó que, como parte de la actualización de haberes para marzo de 2026, el tope máximo de jubilación será de $2.486.347, cifra que representa el monto más alto dentro del sistema previsional y que pueden alcanzar los jubilados que realizaron aportes elevados y completos a lo largo de su carrera laboral.

Este monto no responde a un beneficio extraordinario, sino al resultado de aplicar el esquema de movilidad automática vigente al haber previsional según la inflación registrada en enero. Se trata del ingreso bruto máximo que algunos jubilados y pensionados pueden percibir en marzo.

Además del haber máximo, la Anses detalló otros valores de referencia para el próximo mes: la jubilación mínima será de $369.495 (y puede llegar a $439.495 si se suma el bono extraordinario vigente), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $295.596 (hasta $365.596 con refuerzo), y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez serán de $258.649 (hasta $328.649 con bono).

El bono de $70.000 que se paga mensualmente como refuerzo para quienes perciben haberes más bajos continuará vigente y se aplica principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, a titulares de la PUAM, a beneficiarios de pensiones no contributivas y a madres con siete hijos que reciben pensión.

El esquema de haberes actualizado busca compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y da previsibilidad a los pagos previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que se acreditarán durante marzo según el calendario habitual establecido por el organismo.