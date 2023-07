Juani y Los Conos lanzó su nuevo sencillo “Fin de día” en plataformas digitales y con una gran producción de la banda. Su música está inspirada en situaciones difíciles de la vida para mostrar que siempre hay esperanza pese a las adversidades. La producción estuvo a cargo del conjunto musical sanjuanino y Matías Bazán.

El grupo está compuesto por Juan Ignacio Avendaño (voz y guitarra), Fabri Lloveras (teclado y guitarras), Gonzalo Valdez (bajo), Matías Corrozo (baterista) y Luis Arena que en ocasiones reemplaza a Fabri. Juan comentó que la producción de la canción tardó alrededor de un año, porque querían trabajarla bien y detalladamente para presentarlo. “Hacemos un sonido más rockero y con un sentido emocional que transmita algo, tanto en la parte instrumental y letra”, dijo.

La producción estuvo a cargo de Juani y Los Conos y Matías Bazán. El máster lo realizó Matías Bazán, mientras que al autor de la letra es Juani Avedaño y la música Fabri Lloveras.

“Es una single de desesperanza y a su vez expresa que hay siempre una salida. 'Fin de día' es una metáfora que se refiere al fin de un problema, como una posible salida y solución. Queríamos darle ese sentido mediante el sonido”, siguió.

Avendaño comentó qué buscan comunicar como banda y por qué se dedica a la actividad musical. “Lo que me gusta a mí es divertirme, transmitir algo y que otro pueda tomarle el sentido”, expresó el cantautor.

“Soy muy enamorado de lo que a mí me gusta. Me enamora la guitarra que me regalaron hace 10 años, The Beatles, tengo mucho amor y cariño con lo que hago… Si dejo de hacer música será por algo. Yo estudio gestión de musical también para apoyar a los artistas que vienen. La gestión y lo musical me encantan”, siguió comentando el artista.

En este sentido, comentó que Fabricio Lloveras también está estudiando en Buenos Aires una carrera vinculada a la música porque quieren perfeccionarse en la actividad. “Estamos estudiando cosas muy cercanas a la disciplina, necesitamos tomar conocimientos de otros lado para que el proyecto siga funcionando”, finalizó Juan.