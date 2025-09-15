El Ministerio de Salud de la Nación anunció una modificación clave en el calendario nacional de vacunación: a partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se aplicará a los 18 meses de edad, en lugar de los 5 años actuales. Esta decisión busca mejorar la protección temprana en la infancia y responder con mayor eficacia a la circulación del virus en la región.

La viceministra Cecilia Loccisano destacó que esta medida representa una “deuda que el sistema de salud argentino arrastraba desde hace años y que ningún otro gobierno quiso resolver por el costo que implicaba”. La inversión estimada para implementar este cambio es de USD 4,2 millones, que se financiará gracias a los ahorros obtenidos en la compra eficiente de vacunas antigripales.

En sus palabras, Loccisano afirmó: “Con planificación y transparencia, demostramos que los recursos bien administrados se traducen en un mejor servicio de salud y en un país más preparado frente a los desafíos sanitarios”.

La decisión se oficializó durante la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) y fue respaldada por el ministro Mario Lugones, quien comunicó en su perfil de la red social X: “Adelantamos la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión: desde 2026, los chicos que cumplan 18 meses la recibirán a esa edad. Quienes ya tengan más de 18 meses, seguirán recibiéndola a los 5 años, hasta completar el esquema vigente en 2030”.

Este cambio contempla un período de transición para no afectar a quienes ya están dentro del esquema actual. Los niños que cumplan 18 meses desde 2026 recibirán la segunda dosis en ese momento, mientras que los que ya superaron esa edad continuarán vacunándose a los 5 años, garantizando así la cobertura de todas las cohortes hasta 2030.

Actualmente, el esquema nacional de vacunación contra el sarampión incluye dos dosis de la vacuna Triple Viral: una a los 12 meses y otra a los 5 años. Con esta modificación, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses, lo que generará una superposición de cohortes vacunadas entre 2021 y 2024 durante tres años y medio, y requerirá la adquisición de 300.000 dosis adicionales. Estos insumos extra también serán financiados con los ahorros derivados de la optimización en la compra de vacunas antigripales, que permitió una reducción del precio unitario entre el 5% y el 38%.

El Ministerio de Salud explicó que la primera dosis de la vacuna ofrece una protección del 80%, mientras que la segunda dosis eleva la efectividad al 97%. Adelantar la segunda dosis aumenta las oportunidades de completar el esquema y fortalecer la inmunidad infantil.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana 35 de 2025, Argentina registró 2.983 casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE), con 35 confirmados como sarampión: 21 en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y uno en San Luis. El 89% de los casos notificados fueron descartados, evidenciando la alta sensibilidad del sistema de vigilancia sanitaria. El aumento de reportes se vinculó a una alerta epidemiológica nacional emitida en la sexta semana del año, con un pico en la semana 13.

El BEN destacó que Buenos Aires y CABA superaron sus valores anuales de notificaciones y que todas las jurisdicciones mantienen la investigación activa de contactos y la implementación de acciones preventivas. Las estrategias recomendadas incluyen la recolección de muestras de sangre, orina y hisopados nasofaríngeos para evitar la propagación del virus.

La vacuna contra el sarampión está disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos. El calendario actual establece dos dosis a los 12 meses y a los 5 años, aunque con la nueva normativa la segunda dosis se aplicará a los 18 meses desde 2026.

El Ministerio recordó que las personas nacidas antes de 1965 se consideran protegidas por inmunidad natural y no necesitan vacunarse. Además, la vacuna está contraindicada para embarazadas, menores de seis meses, personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves, inmunocomprometidos, pacientes con VIH con valores bajos de CD4, quienes reciben inmunosupresores o trasplantados.

Ante la presencia de fiebre superior a 38°C acompañada de exantema, cualquier persona debe considerarse caso sospechoso, sin importar su estado de inmunización. Se recomienda aislamiento domiciliario por siete días, atención médica inmediata y evitar traslados innecesarios. El Ministerio enfatiza la importancia de cumplir con el calendario de vacunación en todas las edades, actualizar esquemas para viajeros y garantizar la protección del personal sanitario.

Hasta ahora, Argentina y Cuba eran los países de la región que más tardaban en aplicar la segunda dosis. Con esta actualización, Argentina se alinea con otras naciones que ya anticiparon la cobertura, reforzando así la prevención frente a posibles brotes y la reintroducción del virus.