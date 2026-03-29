Clara Debiassi debutó y ganó la general femenina en el Ironman 70.3

La Plaza del Bicentenario fue testigo de una historia digna de un guion deportivo. La marplatense Clara Debiassi se consagró este domingo 29 de marzo como la gran ganadora de la clasificación general femenina del Ironman 70.3 San Juan 2026. Lo asombroso de su victoria es que se trata de la primera vez que la atleta compite en esta exigente distancia, logrando el escalón más alto del podio en su debut absoluto.

Portando el dorsal 321, la joven oriunda de la ciudad feliz detuvo los cronómetros en un tiempo final de 4 horas, 39 minutos y 09 segundos. Su arribo a la línea de llegada se produjo a las 12:39, bajo un sol sanjuanino que ya se hacía sentir con fuerza pero que no logró mermar el ritmo demoledor de la corredora.

Un ritmo imbatible en el calor sanjuanino

Debiassi, competidora de la subcategoría de 25 a 29 años, mostró una madurez deportiva impropia de una debutante. Tras completar la etapa de natación en el Dique Punta Negra y realizar una transición prolija, se consolidó en la punta durante el tramo de ciclismo, resistiendo los embates de las triatletas con más experiencia en el circuito.

Al bajar a correr los 21 kilómetros de pedestrismo por el centro capitalino, la marplatense mantuvo una zancada firme que le permitió administrar la ventaja hasta el final. La emoción fue total al momento de cruzar la meta, donde fue recibida por el calor del público sanjuanino que premió con aplausos su histórica performance.

El futuro del triatlón nacional

Ganar un Ironman 70.3 en el primer intento es una marca que pocos deportistas ostentan. Con este resultado en San Juan, Clara Debiassi no solo se lleva el trofeo a Buenos Aires, sino que se posiciona como una de las grandes promesas del triatlón argentino de cara a las próximas competencias internacionales.

Podio individual femenino

1) CLARA DEBIASSI - ARG - TIEMPO: 4:39:09

2) BRENDA AYELEN ROSSO - ARG - TIEMPO: 4:39:31 (a 0:22 seg) (dorsal 115 / Subcategoría: F35 a 39)

3) MARIA FRAGA - ARG - TIEMPO: 4:45:41 (a 6:32 seg)

(dorsal 66 / subcategoría: femenino F45 a 49)