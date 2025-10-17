En Santa Lucía, precisamente en calle 12 de Octubre, entre Pellegrini y avenida Libertador, los vecinos atraviesan una situación preocupante desde hace varios días. Desde el domingo, en la parte trasera del predio de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), se registran focos de incendio que se repiten a diario y mantienen en vilo a toda la comunidad.

Cada jornada, los bomberos llegan rápidamente al lugar para apagar las llamas y evitar que se propaguen hacia las viviendas cercanas. Sin embargo, pese a su intervención constante, el problema vuelve a repetirse. Apenas se controla un foco, al día siguiente aparece otro en la misma zona, lo que ha generado preocupación y desconcierto entre los habitantes del barrio.

Ante esta situación, el Gobierno provincial decidió intervenir y ya se encuentra investigando las causas de los incendios. Según trascendió, no se descarta que el origen sea intencional, ya que los siniestros se repiten en el mismo sector y en horarios similares. Los vecinos, mientras tanto, viven con miedo y cansancio: temen que el fuego se extienda hacia sus casas y se muestran agotados por el humo que invade sus hogares.

“Apagan y al otro día vuelve a aparecer”

Patricia Iturbe, vecina de la zona, relató a DIARIO HUARPE la angustia que se vive desde el fin de semana. “Desde el domingo vienen ocurriendo varios focos. Los bomberos hacen un trabajo excelente, pero al día siguiente el fuego vuelve a aparecer. Ayer vinieron a la mañana, otra vez a las dos y media de la madrugada y hoy a las siete tuvieron que regresar”, explicó.

La mujer contó que el humo es una molestia constante y afecta su salud. “Soy alérgica y tengo que tomar pastillas continuamente porque me cuesta respirar. Ya no se puede estar con las ventanas abiertas. El humo entra a las casas y se hace insoportable”, detalló. Además, expresó su temor por la cercanía del fuego: “En un momento las llamas alcanzaron los árboles altos. Fue una llamarada impresionante, pensamos que podía llegar hasta nuestras viviendas”.

Iturbe también indicó que, si bien no realizó una denuncia formal, su familia se comunicó con las autoridades provinciales. “Mi nuera le envió videos y fotos al gobernador. Queremos que alguien tome medidas porque esto no puede seguir así”, aseguró.

Mientras tanto, los vecinos se mantienen en alerta, observando cómo cada día reaparece el fuego en la misma zona. Los bomberos continúan asistiendo al lugar, y el Gobierno provincial analiza distintas hipótesis, sin descartar la posibilidad de que los incendios sean provocados. El temor y la incertidumbre crecen, mientras el humo sigue cubriendo el cielo de Santa Lucía.