Facundo Arana ha sido históricamente un actor que mantuvo un bajo perfil. Sus colegas y la prensa suelen destacar su amabilidad y el buen trato. Por eso, causó gran revuelo cuando, a mediados de 2022, su excompañera de la ficción Noche & Día, Romina Gaetani, lo acusó públicamente de violento.

La actriz hizo un descargo en aquel momento, señalando que el actor "tenía arranques que no eran buenos". Entre las graves acusaciones, Gaetani recordó la siguiente frase que supuestamente Arana le dijo: “de golpear la mesa, de decir: si fueras hombre te cagaría a trompadas”.

Ahora, Facundo Arana decidió profundizar sobre aquel suceso en diálogo con el streaming No tan Pronto, que se emite por el canal de YouTube de PRONTO.

Arana recordó un suceso que ocurrió poco tiempo después de la denuncia pública: una fiesta en la que coincidieron. En aquel encuentro, el actor le habría pedido perdón a Gaetani.

Sin embargo, el actor confesó en la nueva entrevista que ese encuentro posterior lo incomodó, y expresó su arrepentimiento por haber asistido: “Lamento haber ido a la fiesta”, declaró Arana.

El actor también se refirió a la defensa que hizo su pareja, María Susini, en aquel momento. Susini había atacado a Gaetani, acusándola de mentir y de no tener empatía.

Facundo Arana explicó que, como familia, no suelen meterse mucho en lo mediático. Por ello, aseguró que él "nunca supe que lo había hecho".

El actor relató el contexto en el que María Susini emitió sus declaraciones a la prensa: “La fueron a buscar, Mary recibe el amanecer surfeando. Ella estaba surfeando y cuando salió del agua había un chico, Mery paró y cuando le preguntaron respondió con toda su sinceridad que la caracteriza”.

Al enterarse de lo sucedido y de las declaraciones de su pareja, Arana contó su reacción: “Cuando me enteré de todo lo que había pasado, cuando me contó ella lo que había pasado, fue darle un abrazo”. Finalmente, sentenció que la reacción de Susini no lo sorprendió, dado que la conoce profundamente: “De todas maneras yo ya sé quien es mi compa, entonces no es que me haya sorprendido. Eran cosas que nosotros ya habíamos hablado”.