Claudio “Peluca” Brusca está atravesando un momento difícil debido a la delicada salud de su madre, Lucía. Este complejo suceso ocurre a pocos meses de la separación del productor y Laurita Fernández.

Semanas atrás, la madre de Brusca, Lucía, debió ser internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano de San Justo. El motivo de la hospitalización fue un cuadro de neumonía bilateral. Según trascendió, la madre de Peluca es una mujer relativamente joven, con 67 años, que de manera repentina sufrió una gripe terrible que la llevó a esta grave situación.

Publicidad

El productor ha estado cerca de su madre durante todo este proceso. Ahora, la situación ha evolucionado, aunque el estado de Lucía sigue siendo delicado.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, el médico de Lucía decidió que lo más conveniente era que continuara con su recuperación en su hogar. "Lucía fue trasladada a su casa para continuar con la recuperación", comentó Etchegoyen, explicando que se optó por la internación domiciliaria.

Publicidad

La recuperación será un proceso largo, ya que Lucía "está muy débil y tiene un tiempo largo de recuperación". Sin embargo, el traslado es un avance. El periodista remarcó que Lucía "ya dejó el hospital y sigue la recuperación en su casa, aguardando una evolución". Aunque solo puede levantarse de a poco y caminar unos pocos pasos, esto se considera un avance significativo.

Lucía está siendo acompañada por su hijo Peluca, además de sus otros hijos y el padre de los chicos. Es importante destacar que Laurita Fernández también está acompañando a su ex pareja en este complejo momento. La actriz está "al tanto de todo" lo que ocurre con la salud de Lucía.