Un violento robo callejero sacudió el centro de Caucete este viernes al mediodía, dejando como saldo el arrebato de $3.300.000 pesos destinados a ser depositados en una sucursal bancaria.

La víctima fue identificada como Cristian Torreja, empleado de la empresa Luna Net, dedicada a servicios de internet. El hecho ocurrió minutos antes de las 13 horas, específicamente en la intersección de Diagonal Sarmiento y calle Alberdi. Torreja caminaba en dirección a la sucursal del Banco Nación cuando fue atacado.

Fuentes policiales informaron que el ataque fue sorpresivo. Un delincuente desconocido emboscó a Torreja y le manoteó el bolso, arrebatándoselo en cuestión de segundos. Dentro del bolso, además de los $3.300.000 pesos, se encontraban las llaves de su vehículo, su teléfono celular y otros objetos personales.

Tras cometer el asalto, el delincuente emprendió la huida a pie y, según las versiones oficiales, supuestamente abordó la motocicleta de un cómplice para escapar del lugar.

La investigación apunta a que el robo fue planificado. Existe la sospecha de que el o los ladrones manejaban información sobre los movimientos de dinero de la empresa Luna Net y que, por ende, ya tenían marcado al empleado Torreja para el momento del ataque.