La admiración por el piloto Franco Colapinto ha crecido exponencialmente, convirtiéndolo en una de las personas más idolatradas en el país, atrayendo el interés de muchos, incluidos otros famosos, por conocerlo y registrar el encuentro.

La oportunidad le llegó a Bautista Mascia, el cantante uruguayo que se coronó como ganador de Gran Hermano 2024. Mascia tuvo el "placer y oportunidad" de visitar al piloto en Austin, Texas, donde Colapinto se prepara para competir en el Gran Premio de Estados Unidos.

El encuentro no solo fue bien recibido por los seguidores, sino que sorprendió a las fanáticas de Mascia por la reacción del piloto. Apenas lo vio, Colapinto lo reconoció al instante, lanzando la frase: "El de Gran Hermano, papá", justo antes de extenderle la mano y darle un abrazo.

Bautista Mascia, quien viajó gracias a una marca que le brindó esta "gran experiencia", se mostró muy contento por el encuentro. A través de sus redes sociales, el ex participante compartió un carrusel de fotos y videos, mostrando la "total complicidad y buena onda" que se generó entre ambos.

Entre las publicaciones, Mascia incluyó un video donde Colapinto realiza "jueguitos con una pelotita", otro en el que se saludan de manera cómplice, y varias fotos disfrutando del ambiente previo a la carrera. El cantante acompañó el carrusel con la frase: "Vos pisalo que yo te filmo".