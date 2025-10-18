La relación entre Valentina Cervantes y Wanda Nara, ambas parte de MasterChef Celebrity, ha capturado la atención del público, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del programa. Las interacciones entre la participante y la conductora del reality despertaron rumores sobre una supuesta mala relación.

Mientras los espectadores observan con atención cada interacción en el set, los detalles detrás de la supuesta fricción comenzaron a salir a la luz pública.

Según reveló Santiago Sposato en el programa A la Tarde, el origen del distanciamiento entre Valentina y Wanda tiene sus raíces en un mensaje directo que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández, pareja de Valentina.

Sposato explicó el contenido del polémico mensaje: "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’". El periodista aclaró que este intercambio ocurrió antes de la separación del campeón del mundo y su pareja.

La situación se tornó aún más incómoda para Valentina Cervantes al enterarse del contenido del mensaje. Sposato detalló que no fue Valu quien descubrió el mensaje, sino el propio futbolista.

Enzo Fernández, al regresar de caminar, vio el mensaje de “una chica rubia con tilde azul”. El periodista relató que Enzo "lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina".

Este momento sería crucial, según Sposato, para entender la actitud de la participante dentro del programa y su evidente "falta de tolerancia" hacia Wanda Nara.