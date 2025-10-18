Luego de que el actor Nicolás Vázquez confirmara su nuevo vínculo con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, las repercusiones en el ambiente artístico no se hicieron esperar. Sin embargo, quien generó mayor sorpresa fue Gonzalo Gerber, expareja de la actriz, que eligió pronunciarse por primera vez tras la noticia.

Gerber y Fernández mantuvieron una relación de siete años, la cual terminó de manera sorpresiva en agosto. En ese momento, ya existían rumores sobre la creciente cercanía entre Dai y Vázquez.

Publicidad

Con la reciente confirmación del romance, el bailarín decidió manifestarse a través de sus historias de Instagram. En un mensaje que fue interpretado como un gesto de introspección y agradecimiento en medio de la exposición mediática, Gonzalo compartió un texto significativo.

El mensaje de Gerber fue: “No suelo hacer mucho esto, hacer una oratoria y hablar de mí, pero quiero agradecer por las palabras de aliento que me mandan”.

Publicidad

Aunque Gerber eligió no mencionar nombres, el contexto dejó poco lugar a dudas, ya que la publicación llegó apenas días después de que Vázquez confirmara públicamente su relación con Dai Fernández, contando que ambos “empezaron a conocerse desde otro lugar”.