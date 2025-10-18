El romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández parece estar avanzando "a paso firme y sin pausas". Aunque el actor inicialmente intentó mantener su nuevo vínculo bajo perfil, las declaraciones del periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas terminaron por confirmar que la relación "atraviesa su mejor momento" y que ya dejó de ser una simple amistad.

Ahora, la pareja se prepara para una nueva aventura en el exterior. Según detalló Méndez, Nico y Dai viajarían juntos a Filadelfia en la primera semana de noviembre. Este lugar es significativo, ya que fue allí donde su vínculo comenzó a forjarse durante las grabaciones y sesiones de fotos de la obra Rocky.

El viaje tendrá un doble propósito. Por un lado, buscarán cumplir compromisos laborales. La pareja pasará "varios días allá para tomar nuevas imágenes promocionales". Pero no todo será paseos y amor, pues también cumplirán un "sueño": durante su estadía, Vázquez y Fernández firmarían el contrato oficial con Sylvester Stallone y su productora, lo que autorizará la renovación de la obra Rocky para el año 2026, con fecha de regreso prevista para el 15 de enero.

La obra Rocky no solo marcó el regreso de Nico Vázquez al teatro, sino que también impulsó esta nueva etapa personal. Esta adaptación es destacada por ser la "primera adaptación no musical de Rocky en el mundo".

Junto con la renovación del contrato, Vázquez busca concretar un gran anhelo: "Nico quiere que Stallone venga a verla a la Argentina", según anticipó el panelista, mencionando un posible encuentro histórico que, sin dudas, podría fortalecer la relación con Dai Fernández.

Respecto a la esfera personal, además de los compromisos artísticos, la pareja aprovecharía el viaje para compartir tiempo lejos de las cámaras y consolidar su historia. Méndez lanzó una especulación sobre la naturaleza íntima de la aventura, cuestionando en un "tono picante": “Se van juntos, también viaja parte del equipo, pero… ¿vos creés que van a dormir en cuartos separados?”, dejando la puerta abierta a que el viaje implique una convivencia romántica en Filadelfia.