LAM es uno de los programas más vistos en la pantalla de América TV y, si bien ha "navegado por aguas calmas", se aproximan cambios drásticos. La renovación total del panel está impulsada por la confirmación de la salida de Yanina Latorre, quien se despedirá del ciclo el próximo 27 de diciembre. El conductor, Ángel de Brito, ya anticipó que el programa seguirá al aire durante el verano y no se tomará vacaciones.

Sin embargo, la partida de Latorre es solo el inicio de una serie de movimientos profundos. El periodista Alejandro Castello, en el programa Ya fue todo, aseguró que el 2026 vendrá con una renovación drástica y que “En diciembre cambia todo LAM”.

Castello confirmó que no serán solo Yanina Latorre las que dejarán sus lugares. De hecho, Marcela Feudale también dejará su silla la próxima semana.

Se termina una era: las figuras que se van

Alejandro Castello empezó a detallar la lista de las "angelitas" que no seguirán en el programa en 2026. Según sus fuentes, se irán:

Yanina Latorre

Nazarena Vélez

Adabel Guerrero

"Y quizás algunas más"

El periodista enfatizó que esta situación marca el final de un ciclo en el programa de espectáculos. "Se termina una era y hay un recambio generalizado" en el programa.

La búsqueda de nombres "fuertes"

Ante estas bajas masivas, Ángel de Brito ya tiene en mente cómo reestructurar el panel. Castello señaló que De Brito ya piensa en "Nombres fuertes para LAM 2026".

El conductor no solo estaría buscando reemplazar a las panelistas salientes, sino que estaría planeando incluir figuras nuevas en el formato: "Creo que hasta de gente que nunca estuvo en el programa", cerró Castello, anticipando un cambio rotundo en el panel del programa.