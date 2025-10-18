Maxi López se transformó en una de las figuras destacadas de MasterChef Celebrity, no solo por la cocina, sino por lo que genera su interacción con Wanda Nara, incluyendo chicanas y pases de factura.

El exfutbolista debió interrumpir temporalmente su participación en el reality culinario y volver a Suiza. El motivo fue un accidente doméstico en su propiedad que angustió a su pareja, Daniela Christiansson, quien se encuentra transitando su séptimo mes de gestación.

Publicidad

Luego de que circulara una foto de su emotivo encuentro con su hija Elle, surgieron rumores de que López ya no regresaría al programa. Al parecer, el jugador firmó por un mes, considerando que la llegada de su hijo es inminente, con una fecha de parto prevista para fines de noviembre. Mientras tanto, Marley le está cuidando el lugar en el reality.

Ahora, se confirmó el plan exacto para el futuro de Maxi López en el reality. El periodista Daniel Fava, en el programa A la tarde, dio detalles concretos sobre su logística.

Publicidad

Fava aseguró que López “Ya tiene los pasajes sacados”. La fecha de regreso a Buenos Aires ya está definida: “El día martes el señor Maxi López está de regreso en la Argentina”.

Inmediatamente, el exfutbolista retomará sus compromisos laborales: “El día miércoles a las 13 retoma las grabaciones de MasterChef”.

Publicidad

Sin embargo, el dato más relevante y polémico tiene que ver con la fecha límite de su estadía en el país. Fava sumó que López “ya tiene el ticket de vuelta” y que “el regreso de Maxi López a Suiza será el 18 de noviembre”.