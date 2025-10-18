El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann ha vuelto a encenderse y escalar en el ámbito judicial. La disputa se originó por el incumplimiento de un acuerdo de vacaciones pactado con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. El exfutbolista fue tajante al explicar que el problema surgió porque "yo no pude disfrutar las vacaciones con mis hijas cuando ya estaba hablado y pactado por escrito".

Según trascendió, la modelo no habría respetado las fechas pactadas para el regreso de un viaje. Esta situación impidió no solo que las menores tuvieran las vacaciones arregladas con su padre, sino también que pudieran despedir al padre del exjugador tras su fallecimiento.

Tras el incumplimiento, Cubero habría presentado un reclamo ante la Justicia. La periodista Cora Debarbieri informó que el exfutbolista habría solicitado la revocación del permiso para que las menores puedan salir del país, además de sanciones económicas contra su exesposa.

En comunicación con el programa A la Tarde, Cubero desmintió parcialmente la versión, aclarando que su pedido ante la Justicia "no es solo una revocación de permiso, sino un pedido para que se respete más lo firmado y las vacaciones que le corresponden a cada uno".

El exfutbolista expresó su profunda desilusión con la madre de sus hijas, sentenciando: "No espero nada de su parte". Cubero reflexionó que si llegan a un acuerdo y este "no se respeta, es muy difícil", añadiendo que "todo trae sus consecuencias".

En medio de la escalada judicial con Nicole Neumann, Cubero también aprovechó para referirse al rol de su actual pareja, Mica Viciconte.

El exjugador desmintió categóricamente que Nicole hubiera solicitado formalmente ante la Justicia que Mica Viciconte no participara en la crianza de las niñas. Cubero aseguró que el nombre de Mica "siempre por alguna cuestión sale" a relucir, aunque ella "no tiene nada que ver".

Respecto a su vínculo sentimental, afirmó: "Con Mica estamos súper bien, como siempre". Destacó la fortaleza de Viciconte ante la situación mediática: "¿Sabés las cosas que se tuvo que bancar, pobre?". Además, señaló que "a veces es más fácil pegarle a ella y por eso suceden algunas cosas".

Finalmente, Cubero cerró su declaración con afecto hacia su pareja: "Mi apoyo lo va a tener siempre porque es muy fiel y muy buena compañera. Siempre está".