Un violento asesinato sacudió la tranquilidad de Villa San Patricio, en el Departamento Chimbas, el pasado 17 de octubre de 2025. La víctima fue identificada como Matías Díaz, de aproximadamente 26 años.

El hecho fue caratulado por la Unidad Fiscal Delitos Especiales como Homicidio Doloso Agravado por el Uso de Arma de Fuego.

El crimen ocurrió alrededor de las 20:30 horas. Personal de la Unidad Fiscal, junto a la Brigada y la División Criminalística, se hizo presente en la escena, ubicada sobre la vereda Norte de calle Formosa, entre las numeraciones 1149 y 1175 (O).

El lugar del asesinato.

Las primeras investigaciones se basaron en entrevistas a varios vecinos de la zona. Estos testigos relataron que cerca de las 20:00 horas escucharon entre tres y cuatro detonaciones de arma de fuego.

Los disparos habrían sido efectuados por una persona de sexo masculino que circulaba en una motocicleta. El atacante se movilizaba por calle Formosa, en sentido de Oeste a Este, y al llegar a la altura donde se encontraba Matías Díaz (quien estaba en la vereda), abrió fuego.

Matías Díaz recibió dos impactos de proyectil, quedando tendido en la vereda. Un tercer disparo impactó en la pared de la vivienda cercana.

La Dra. Cintia Ferreira examinó el cuerpo e indicó que presentaba dos heridas compatibles con proyectiles de arma de fuego. Una de las heridas se localizó en el muslo derecho con orificio de salida, mientras que la otra se encontraba sobre el pliegue de la axila derecha, sin orificio de salida. Es crucial notar que el cuerpo no presentaba signos de defensa visibles.

Uno de los casquillos de bala de la escena del crimen.

En el lugar, el equipo forense secuestró un proyectil deformado (el que impactó en la pared). Además, se realizó un hallazgo particular: el fallecido llevaba consigo, en el bolsillo de su campera, un pasamontañas de color gris.

Debido a que Matías Díaz no contaba con ninguna documentación al momento del hecho, se notificó a los familiares para que se hicieran presentes en la Morgue Judicial para la identificación formal. Posteriormente, se expidió la orden para el levantamiento del cadáver y su traslado para la realización de la autopsia.