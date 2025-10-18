Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, quedó en libertad tras ser detenida y vinculada a una presunta red de trata. Si bien la Justicia le otorgó la libertad, ella aún no ha sido absuelta ni declarada inocente. A 48 horas de su liberación, la fotógrafa dialogó con Intrusos y compartió detalles sin filtro sobre la dureza de su experiencia en prisión.

Rodrigo explicó que está "muy mal" y "consternada" por las "acusaciones" y los "delitos graves" con los que la involucraron, señalando que todo fue "tremendo" para ella. Aseguró que su prioridad es demostrar su inocencia a partir de ahora.

El horror del encierro y el trauma de las ratas

La madre de Ayelén Paleo describió la prisión como "horrible", comparándola con "lo que se ve en las películas". Para ella, lo más difícil fue "estar privada de tu libertad, no saber lo que está pasando afuera... es muy feo, muy triste".

La fotógrafa relató detalles impactantes sobre el confinamiento y las condiciones sanitarias:

Dormía con ratas: "Dormía con ratas, pasaban por al lado mío".

Aislamiento y luz artificial: Estaba aislada y solo tenía una hora para "ver la luz del día". Dentro de la celda, no podía diferenciar si era de día o de noche debido a la luz artificial. Ella sentía que "el día y la noche eran lo mismo, no había un corte".

Mareos y control: La controlaban mucho; la cuidaban cada dos horas para verificar que no se lastimara, un proceso que llaman "psicofísico". Tanto era el encierro que cuando salía al patio por solo una hora para tomar aire, comenzaba a marearse.

Elizabeth Rodrigo aclaró que la cuidaban especialmente porque su causa es mediática.

La defensa y las sospechas

Frente a las acusaciones de pertenecer a una red de trata, Rodrigo fue categórica al asegurar: "Yo no formo parte de ninguna red de trata, yo solo soy fotógrafa". Explicó que en la causa solo está mencionada en "un renglón y medio" porque algunas modelos nombraron que se sacaron fotos con ella, y la fiscalía busca saber quién es.

La fotógrafa detalló su trabajo: si le piden fotos, ella agenda, se reserva el book, y en su estudio solo habla del vestuario y el tipo de fotos que desean, sin preguntarles para qué fines (como vender contenido o campañas publicitarias) usarán el material. Insistió en que si hubiera sabido que alguien estaba siendo capturada, habría llamado a la policía, ya que ella misma es madre.

Publicidad

Rodrigo aseguró que descarta haber sido "traicionada", y cree que su detención ocurrió porque "alguien dijo que se sacó fotos conmigo y ahí investigaron todo". Sin embargo, sí tiene dudas sobre si le jugó en contra ser la madre de Ayelén Paleo, ya que cree que "seguro sabían eso antes de detenerme".

Secuelas y próximos pasos

Las secuelas físicas y anímicas son profundas. La madre de Paleo confesó: "Es muy difícil poder salir, no tengo fuerza en el cuerpo, no me puedo levantar de la cama". Indicó que le han "dañado moralmente" y que necesita recomponerse.

De cara al futuro, la prioridad es conseguir la libertad definitiva, para lo cual deberá "demostrar" su arraigo, entregar pasaportes y poner testigos, estando siempre a disposición de la Justicia. Además, como consecuencia de lo vivido, anunció que se alejará de la fotografía para dedicarse a otra cosa.

Finalmente, sobre la polémica generada por los dichos de Carmen Barbieri tras su detención, Elizabeth indicó que trata de no escuchar, ya que hay gente que se alegró de verla presa. Dejó en manos de sus abogados analizar posibles medidas legales contra quienes hablaron sobre su situación. Agradeció tener una familia que la contiene y le da fuerzas para seguir adelante.