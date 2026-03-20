Apareció el ganador de los $780 millones del Quini 6 y es un trabajador de la viña

Tal como se presumía cuando se difundió la noticia a principios de marzo, el nuevo multimillonario sanjuanino que resultó ganador del Quini 6 es un trabajador de viña y vecino de 9 de Julio. La confirmación llegó de parte de Javier Domínguez, propietario de la agencia de quiniela donde se realizó la jugada ganadora.

Domínguez confirmó que el afortunado ganador se presentó la semana pasada en la Caja de Acción Social (CAS) para reclamar el histórico premio de $780 millones. Tras los descuentos correspondientes, el monto efectivo que recibirá el apostador ronda los $600 millones.

"Es un trabajador de viña, vecino de 9 de Julio"

El agenciero explicó que su sospecha inicial se basaba en el perfil de su clientela. "La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija conformada en su mayoría por gente que trabaja en la uva o jubilados. Es muy poca la gente de paso que apuesta. Por eso sospechaba que era un jornalero o jubilado el nuevo multimillonario, y fue así", sostuvo Domínguez.

Según relató el dueño de la agencia, fue en la CAS donde le informaron que el apostador es un trabajador de viña, vecino de 9 de Julio, con hijos y de condición humilde. El ganador no se presentó en la agencia, un hecho que Domínguez consideró comprensible por cuestiones de seguridad. "No trascendió su identidad ni domicilio por cuestiones de seguridad, imagino que ese también fue el motivo por el cual no se presentó en la agencia. Y es entendible", agregó.