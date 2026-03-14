Aprendé a hacer la tarta de cebolla y 4 quesos: el paso a paso

Osvaldo Gross, el referente internacional para quien la cocina dulce no tiene secretos, marcó un nuevo rumbo en su carrera durante 2025 con el lanzamiento de su libro de pastelería salada "Basta de Dulce".

Tras una reciente estancia en España, donde trabajó como jurado en el programa "Top Chef- Dulces y Famosos" junto a Eva Arguiñano y Paco Roncero, el chef regresará a su Esperanza natal este 15 de marzo.

En el marco de la Feria Gastronómica "Comemos", ofrecerá una clase abierta para compartir con sus seguidores una de sus nuevas recetas magistrales: una tarta integral de cebolla y cuatro quesos.

Para la elaboración de la masa integral, se deben tamizar 200 g de harina integral, 50 g de almidón de maíz, sal y pimienta. Luego, se incorporan 100 g de manteca clarificada o aceite de coco, 2 yemas y entre 80 y 100 cc de agua para tomar la masa, la cual debe descansar envuelta en film durante una hora.

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Por otro lado, el relleno se prepara con un kilo de cebollas laminadas, rehogadas en 50 g de manteca y 50 g de azúcar orgánico hasta que pierdan todo el líquido. A esta preparación se le suma una mezcla de 100 g de queso crema, 3 huevos, sal, pimienta, una cucharada de almidón de maíz y hierbas frescas como perejil o tomillo. Finalmente, se integran 100 g de queso port salut en cubos, 100 g de gruyere y 100 g de queso de rallar.

El armado consiste en estirar la masa con un espesor de 3 a 4 mm para forrar una tartera de 22 a 24 cm de diámetro. Se debe colocar una base de pan rallado antes de ubicar el relleno y cerrar la preparación con la masa restante, ya sea mediante un enrejado o cobertura completa. Antes de llevar al horno a 180 C por un tiempo de entre 40 y 50 minutos, la tarta debe pincelarse con huevo y espolvorearse con azúcar orgánico.