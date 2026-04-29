San Juan volvió a marcar presencia en el escenario económico nacional al participar activamente de la Expo EFI 2026, el evento de economía, finanzas e inversiones más relevante de la región. Durante las jornadas del 28 y 29 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia desplegó una ambiciosa agenda institucional con el objetivo de consolidar su posición como un destino seguro y atractivo para los grandes capitales productivos.

A través de la Agencia San Juan de Inversiones, el Gobierno provincial instaló un stand que funcionó como punto de encuentro para inversores y especialistas. El presidente de la Agencia, Martín Palisa, detalló que la oferta local se estructuró sobre cinco pilares fundamentales: minería sustentable, energías renovables, agroindustria, economía del conocimiento y turismo de alto impacto.

El rol clave del cobre en la transición energética

Uno de los momentos más destacados de la participación sanjuanina fue el workshop titulado “El ‘Gap’ del cobre”. Allí, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, junto a su equipo técnico, expuso el papel determinante que tendrá San Juan en la transición energética global. La provincia, poseedora de grandes yacimientos de cobre, se perfila como un actor indispensable para la industria tecnológica y de energías limpias.

En este marco, Perea también integró el seminario “Minería: La visión de las provincias”, donde compartió panel con las principales autoridades mineras del país. Durante el debate, se abordaron los desafíos de la industria bajo una mirada federal y la necesidad de establecer marcos jurídicos que permitan el desarrollo de proyectos de gran escala.

Consolidar la matriz productiva

La participación en la Expo EFI responde a una política de Estado que busca diversificar la economía provincial. Al interactuar con los principales referentes del sistema financiero e inversor, San Juan no solo muestra sus recursos naturales, sino también su infraestructura y sus planes de desarrollo a largo plazo.

Desde la delegación sanjuanina destacaron que ser protagonistas en este tipo de eventos internacionales es vital para el "San Juan del futuro", permitiendo que la provincia compita por inversiones que generen empleo genuino y fortalezcan la industria local en un contexto de competitividad global.