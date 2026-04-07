Aprendé a preparar pasteles de verduras sin masa y evitar las harinas

Con la llegada del otoño se imponen cambios en el menú diario para buscar opciones nutritivas y calientes. Una alternativa eficiente para evitar el consumo excesivo de harinas consiste en elaborar pasteles de vegetales en capas dentro de una fuente aceitada o con papel manteca.

Una de las versiones utiliza zucchini cortado en rodajas finas de medio centímetro para formar la estructura. El relleno se prepara con un atado de espinacas cocidas y escurridas al que se incorporan cuatro cucharadas de ricotta, cuatro huevos y condimentos como ajo en polvo o hierbas.

Como aporte proteico se suman trescientos gramos de atún de lata, aunque existe la posibilidad de sustituir la carne por lentejas bien escurridas. El armado incluye una base de zapallitos, la mezcla intermedia y una cobertura final de más rodajas con muzzarella rallada. Esta preparación inspirada en la cocina provenzal requiere de treinta minutos de cocción a una temperatura de entre ciento ochenta y ciento noventa grados.

Por otro lado se presenta una opción de berenjenas al curry con matices de Medio Oriente. Para este plato se necesitan dos unidades grandes cortadas en láminas con piel que deben sumergirse en agua con sal durante diez minutos antes de secarse.

El acompañamiento interno se logra salteando cebolla picada y zanahoria rallada con cubos de pechuga de pollo dorados durante diez minutos. A esta mezcla se le añade polvo de curry o una combinación de jengibre y coriandro.

Una vez frío el preparado se integra con cinco huevos batidos, dos cucharadas de queso crema y dos de queso rallado. El montaje se realiza intercalando el pollo entre las capas de vegetales para finalizar con queso rallado y media hora de horno moderado.