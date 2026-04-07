La histórica banda The Rolling Stones volvió a generar expectativa mundial tras publicar en su sitio oficial una imagen de un avión junto a la frase “The Tour”, lo que encendió las especulaciones sobre un inminente anuncio de nuevas presentaciones. El mensaje, acompañado por una renovación de su icónico logo, apunta a una confirmación prevista para el 11 de abril.

El movimiento sorprendió al ambiente musical, ya que en los últimos meses circulaban versiones sobre un posible alejamiento de Keith Richards de las giras tradicionales debido a cuestiones de salud. Sin embargo, los indicios actuales refuerzan la idea de que el grupo no planea retirarse de los escenarios, sino adaptar su formato de presentaciones.

Según especialistas del sector, la banda evalúa abandonar las giras extensas para optar por “residencias” en ciudades estratégicas, como Las Vegas, Londres y Buenos Aires. Este esquema permitiría reducir el desgaste físico de los músicos y concentrar múltiples shows en un mismo lugar.

En ese contexto, Argentina aparece nuevamente en el radar como uno de los destinos más probables. El vínculo histórico con el público local —considerado uno de los más fervorosos del mundo— es un factor clave en la planificación, y no se descarta una serie de presentaciones en el estadio Monumental que podrían replicar el modelo de grandes artistas internacionales.

Incluso, trascendió de manera extraoficial que existirían fechas reservadas en ese estadio entre fines de octubre y mediados de noviembre de este año, aunque aún no hay confirmación de que correspondan a la banda británica. Mientras tanto, la expectativa crece de cara al anuncio oficial que podría definir el regreso más esperado del rock internacional al país.