El video viral hecho con IA de Wanda Nara y la China Suárez peleando

La tendencia del día en redes sociales gira en torno a un video creado con inteligencia artificial donde se enfrentan en una velada de boxeo Eugenia Suárez y Wanda Nara. El contenido muestra a las versiones de ficción de las mediáticas con atuendo de ring y más enojadas que nunca mientras el conductor Marcelo Tinelli intenta impedir el cruce brutal entre la ex y la actual pareja de Mauro Icardi.

En las plataformas digitales los usuarios comentaron "'Pelea': Porque hicieron perfectísimo cómo sería una velada carísima entre la China y Wanda" al observar las imágenes del pesaje de UFC. En ese momento el puño de la China sale directo a la cara de Wanda para luego pasar a escenas de un entrenamiento fuerte para lo que definen como una velada muy esperada incluso en la vida real.

La creación digital no solo se limita a las protagonistas ya que en el público aparecen recreados por la tecnología Maxi López y Mauro Icardi quienes se muestran sonrientes uno al lado del otro como en los viejos tiempos. También se incluyeron a Pampita y Eugenia Tobal juntas en una clara señal de apoyo hacia Wanda Nara.

Otras figuras que aparecen son Benjamín Vicuña y Nico Furtado en su versión de Diosito de El Marginal. El video alimenta los rumores de que el actor chileno habría encontrado a su entonces pareja en un momento de intimidad con su colega uruguayo. Por otro lado se observa a Ángel De Brito junto a L-Gante y una imagen de Jorge Rial con Luis Ventura viendo la pelea para comentarla en sus programas.

La inteligencia artificial permite recrear estos escenarios de la farándula donde las protagonistas aprovechan el deporte para cobrarse más de un reclamo. Ante la sorpresa de los usuarios que celebran estos avances tecnológicos muchos concluyen diciendo "¡Qué viva la IA!".