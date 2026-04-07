En Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV (19.2 de TDA, Kick y YouTube), la especialista en medicina integrativa y fitomedicina Liliana Cáceres abordó un tema que gana cada vez más espacio: el uso de plantas medicinales. En un contexto donde muchas personas buscan alternativas más naturales, la profesional planteó una idea clave: utilizarlas sí, pero con conocimiento.

“Las plantas son la primer medicina”, afirmó, al recordar que acompañan a la humanidad desde sus inicios. Incluso hoy siguen siendo fundamentales: “Se calcula que un 25% de la medicación actual está relacionada con los principios activos de las plantas”. Además, según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 80% de la población mundial recurre a ellas, especialmente en la atención primaria de la salud.

Sin embargo, lejos de una mirada simplista, Cáceres insistió en la importancia del uso responsable. “La planta es como un medicamento”, subrayó, marcando la necesidad de entender sus efectos, dosis y posibles riesgos.

Uso responsable y factores a tener en cuenta

Uno de los errores más comunes es pensar que, por ser natural, no tiene efectos adversos. “No porque sea natural es inofensivo”, advirtió. Por eso, antes de incorporar una planta medicinal, es fundamental evaluar cada caso en particular.

Factores como la edad, enfermedades previas, medicación en curso y el objetivo del tratamiento son determinantes. “No es un genérico que uno toma y se lo da a todos”, explicó. Además, hizo foco en la dosis: “Todo en exceso es malo”, ya que una cantidad insuficiente puede no generar efecto, pero un exceso puede provocar desde malestares digestivos hasta efectos tóxicos.

Otro punto clave son las interacciones medicamentosas. “Si estoy tomando un anticoagulante, un antidepresivo o un antihipertensivo, puede haber interacciones que potencien o inhiban el efecto”, señaló. En este sentido, recomendó siempre consultar con un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento.

También remarcó que las plantas no suelen utilizarse de forma continua durante largos períodos. “Se usan por un tiempo, se logra el efecto y luego se hace una pausa”, explicó, destacando la importancia del seguimiento.

Cómo elegirlas, conservarlas y usarlas

La calidad de las plantas es un aspecto fundamental para que realmente tengan efecto. En herboristerías, es importante verificar que estén bien conservadas, sin humedad, protegidas de la luz solar y correctamente rotuladas. “Si están muy trituradas, uno no sabe si realmente es la planta”, advirtió.

El color, el aroma y el estado general también son indicadores de calidad. Incluso secas, deben mantener cierta vitalidad. Además, explicó que una planta seca conserva sus propiedades entre 8 y 9 meses, luego comienza a perder eficacia.

Para quienes optan por cultivarlas o recolectarlas, hay recomendaciones claras: identificar correctamente la planta y la parte útil (hojas, flores o raíces), recolectar en el momento adecuado y respetar el entorno. “Usar lo que necesito, no sacar por sacar”, resumió.

En cuanto a sus usos, las formas más comunes son la infusión —el clásico té— para hojas y flores, y la decocción para partes más duras como raíces o cortezas. También se utilizan macerados, aceites esenciales, compresas y cataplasmas según el objetivo terapéutico.

Uno de los preparados más completos es la tintura madre. “Es un preparado hidroalcohólico que permite extraer principios activos tanto en agua como en alcohol”, explicó. Su elaboración casera es sencilla: se coloca la planta en un frasco, se cubre con una mezcla de alcohol al 70% y agua, se deja reposar durante 21 días en un lugar oscuro, se filtra y se conserva en frascos ámbar. Su administración es en gotas y siempre bajo indicación.

Una mirada integrativa de la salud

Finalmente, Cáceres planteó una mirada integradora entre la medicina tradicional y las terapias naturales. “No es uno o lo otro”, afirmó, sino encontrar el equilibrio según cada situación.

En cuadros agudos o de riesgo, los fármacos son indispensables. Pero las plantas pueden acompañar, aliviar efectos secundarios y contribuir al bienestar general. “Van de la mano”, resumió.