Ángel de Brito reveló cuál de sus angelitas está esperando a su primer hijo

El programa LAM inició la semana con un anuncio que conmovió al panel y a los seguidores del ciclo. Ángel de Brito presentó un enigmático sobre una famosa que transita su primer embarazo y finalmente develó que se trata de su compañera Juli Argenta. La periodista, que también integra el equipo de Bondi, fue felicitada de inmediato por sus colegas Denise Dumas y Karina Iavícoli, mientras que Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno fueron los únicos que lograron adivinar su identidad antes de la revelación oficial.

La panelista compartió detalles íntimos de este momento y señaló que Ángel de Brito supo la noticia antes que sus propios padres, debido a una consulta que el conductor le realizó cuando ella aún no tenía la confirmación. Juli Argenta explicó que cursa su tercer mes de gestación y que el nacimiento está previsto para el 10 de octubre. Sobre sus sentimientos actuales, la periodista manifestó que "es mucha emoción porque veníamos de un año muy difícil en lo personal, así que es mucha alegría".

En relación al impacto que esta novedad tuvo en su entorno íntimo, la futura madre relató que "renovó todas las energías familiares. Te cambia la cabeza de un día al otro, es inexplicable". Además, la comunicadora señaló que el proceso de cambio fue repentino al asegurar que "todo empieza a fluir de golpe, es muy difícil de explicar". En medio de la repercusión mediática, ella destacó que "trato de estar lo más relajada posible".

El anuncio incluyó la mención de que su hermana viajará desde Italia junto a su cuñado y sobrina para acompañarla. Aunque Argenta ya conoce el sexo del bebé, decidió mantener el secreto hasta realizar una fiesta de revelación. El público podrá seguir de cerca la evolución de su embarazo durante toda la temporada del programa televisivo.