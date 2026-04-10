Aprende a preparar peras caramelizadas en sarten de forma muy sencilla

Esta preparacion requiere de dos peras maduras que deben pelarse y cortarse en gajos o cubos. Es recomendable rociar los trozos con unas gotas de jugo de limon opcional para ayudar a mantener el color natural de la fruta.

En una sarten se debe derretir una cucharada de manteca a fuego medio antes de incorporar las peras y espolvorearlas con dos cucharadas de azucar. El proceso de coccion continua hasta que la fruta se ablande y el azucar se funda para formar un leve caramelo.

Se sugiere mover las piezas con suavidad para evitar que se rompan durante el caramelizado. Para intensificar el aroma se puede agregar media cucharadita de canela de forma opcional. Este plato casero es ideal para servirse tibio y permite diversas combinaciones con helado de crema o yogur natural. Tambien es posible sumar crema batida o frutos secos como nueces y almendras para añadir textura al resultado final.