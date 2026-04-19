

El Ejército israelí informó de nuevos bombardeos en el sur del Líbano, pese a la vigencia del alto el fuego, y aseguró que actuó en “legítima defensa”. Además, comunicó la muerte de un soldado de Israel, el primero desde que empezó la tregua.

“La Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque en rápida respuesta contra un grupo de terroristas que violó los acuerdos de alto el fuego” al acercarse a la línea donde están apostadas sus tropas, afirmó el Ejército de Israel en un comunicado. En el escrito se menciona por primera vez esta “línea amarilla” de demarcación, también aplicada en la Franja de Gaza.

Los militares israelíes también se atribuyeron el bombardeo de un supuesto pozo subterráneo en el sur del Líbano, donde habrían detectado la presencia de miembros de Hezbolá.

“Las acciones emprendidas en legítima defensa y para neutralizar amenazas inmediatas no están restringidas por el alto el fuego”, destacó el Ejército en el comunicado.

El Ejército de Israel también anunció la muerte en combate de uno de sus soldados en la localidad de Jibin, al sur del Líbano. Según dijo una fuente militar a la agencia EFE, el incidente en el que otros tres soldados resultaron heridos, se produjo durante la inspección de un inmueble, cuando detonó un artefacto.

El líder del grupo chií Hezbolá alertó que su formación responderá si Israel viola la tregua.

A su vez, Hezbolá negó cualquier relación con la muerte del soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en el Líbano (FINUL), luego de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, les atribuyera el ataque.

Por su parte, el líder del Hezbolá, Naim Qassem, amenazó con responder a las agresiones de Israel. “Porque no confiamos en el enemigo, los combatientes de la resistencia seguirán en el terreno con los dedos en el gatillo y responderán a las violaciones como corresponda,” dijo el clérigo chií en un comunicado.

“No puede haber un alto el fuego solo por parte de la Resistencia, debe ser mutuo. No aceptaremos 15 meses de soportar pacientemente una agresión israelí mientras esperamos una diplomacia que no ha logrado nada”, agregó.

“Hezbolá está abierto a la plena cooperación con las autoridades del Líbano para “lograr la soberanía de la nación en el marco de “una estrategia de seguridad nacional,” añadió Qassem. “Juntos, construiremos nuestra nación y evitaremos que poderes extranjeros impongan su voluntad”.

Por otra parte, el grupo chií negó haber participado en la ofensiva hacia la FINUL, en el que murió un casco azul y otros tres resultaron heridos. El presidente francés Emmanuel Macron había escrito en sus redes sociales: “Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hezbolá”.

El movimiento declaró: “Hezbolá niega cualquier relación con el incidente ocurrido con las fuerzas de la FINUL en la zona de Ghanduriyah-Bint Jbeil, y hace un llamamiento a la prudencia a la hora de emitir juicios y atribuir responsabilidades sobre el incidente. Estamos a la espera de que las investigaciones del Ejército libanés aclaren por completo las circunstancias”.

La “Línea amarilla” de Gaza

Mientras tanto, tropas israelíes mataron a dos palestinos ayer en la Franja de Gaza. “En dos incidentes ocurridos hoy, las fuerzas de combate que operan en el norte de la Franja, y las fuerzas de combate que operan en el sur, identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las fuerzas de forma que representaban una amenaza inmediata. Ambos fueron abatidos para “eliminar la amenaza”, detalló el Ejército de Israel en un comunicado.