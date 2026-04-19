

Un foco de incendio se originó en las dependencias del Estado Mayor de la Armada Argentina, precisamente en los pisos 12 y 13 del Edificio Libertad.

A pedido del cuerpo de bomberos y de la policía, fueron evacuados unas 75 personas. Sin embargo, cinco de ellas sufrieron efectos de intoxicación por la inhalación de humo.

El operativo para el control del incendio incluyó varias dotaciones de bomberos, la presencia de ambulancia y personal del SAME.

Todo indica que el incendio comenzó en el piso 12 donde se encuentra un depósito de librería y las llamas se trasladaron hacia el piso 13 donde hay, según trascendió, oficinas improvisadas. También se supo que en la escalera que comunica estos pisos había papeles, carpetas y biblioratos acumulados sin protección.

Según reportaron del SAME ninguno de los afectado requirió ser trasladado a un hospital dado que la intoxicación con humo fue leve.

Ahora resta determinar cuál fue el motivo que provocaron las llamas que, según testigos, llegaron a ser muy intensas y de considerable altura. Las investigaciones periciales iniciaron el causante del siniestro.



