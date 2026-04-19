El fútbol juvenil del continente llega este domingo a su punto máximo. La Selección Argentina Sub 17 se enfrentará, a partir de las 20 horas, a su par de Colombia en el Estadio General Adrián Jara. En juego está el título del Sudamericano de Paraguay 2026, una final a la que ambos llegan con el alivio de haber cumplido ya el objetivo principal: la clasificación al Mundial de la categoría.

La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, ha mostrado un crecimiento constante durante el certamen. Tras finalizar segundos en el Grupo B, los pibes argentinos dieron el golpe en semifinales al vencer por 3 a 1 a Ecuador.

En aquel encuentro, la figura fue Juan Policella. El juvenil de Vélez ingresó desde el banco para romper el empate 1 a 1 (goles de Salinas para Argentina y Quintero para Ecuador), anotando el segundo tanto y asistiendo luego a Emiliano Barrionuevo para sellar el resultado final.

Colombia llega a esta instancia tras dar el gran impacto del torneo: golear 3 a 0 a Brasil en semifinales. Con un doblete de Rafael Escorcia y un tanto de Adrián Mosquera, el equipo de Freddy Hurtado demostró que es un rival temible y que llega en su mejor momento físico y anímico para la definición en Luque.

Incertidumbre por el Mundial de Qatar

Si bien Argentina y Colombia ya tienen sus plazas para Qatar 2026, el contexto internacional ha puesto un manto de duda sobre la organización. El conflicto bélico en Medio Oriente ha generado que la FIFA evalúe cambios, especialmente luego de que Qatar suspendiera sus competencias deportivas, incluyendo la postergación de la Finalissima entre Argentina y España. En principio, la cita mundialista se mantiene para noviembre en Doha, pero no se descartan modificaciones de sede en las próximas semanas.

Formaciones en espera

Aunque los entrenadores Diego Placente y Freddy Hurtado no han confirmado los equipos titulares, se espera que mantengan la base que les dio el pase a la final en las semifinales de este histórico Sudamericano.