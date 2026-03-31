En la tarde de este martes 31 de marzo, un incendio de gran intensidad se registró en la zona de la Costanera, en el departamento Chimbas, a aproximadamente un kilómetro antes de llegar al predio ferial.

(Foto: DIARIO HUARPE)

Según fuentes policiales, el incendio se originó en un pozo de la planta de trasbordo y, de acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, habría sido consecuencia de la quema de neumáticos. Esta situación provocó una densa columna de humo que alertó a vecinos y trabajadores de la zona.

(Foto: DIARIO HUARPE)

Ante el avance del fuego,b bomberos acudieron rápidamente al lugar y desplegaron tareas para contener las llamas. Luego de varios minutos de trabajo, lograron controlar el incendio y evitar que se extendiera a otros sectores cercanos. Hasta el momento, no se registraron personas heridas ni evacuaciones en el área afectada.

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El episodio se produjo a más de una semana de otro incendio de mayor magnitud en el Parque Industrial, registrado el pasado 22 de marzo, que requirió un amplio despliegue de bomberos para sofocar el fuego en el predio. La reiteración de este tipo de hechos en un corto período de tiempo mantiene en alerta a las autoridades, que insisten en la necesidad de evitar la quema de residuos para prevenir nuevos focos ígneos.

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