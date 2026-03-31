El programa provincial San Juan Te Busca activó el protocolo de emergencia para localizar a Oscar Alberto Quiroga, de 34 años, quien fue visto por última vez con su motocicleta Motomel de 110cc. La investigación está coordinada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, y busca recopilar información que permita determinar su ubicación actual.

Según el informe oficial, Quiroga presenta contextura mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa 80 kg y tiene cara redonda, ojos marrones, nariz cóncava y boca mediana. Su cabello es corto, ondulado y castaño claro, con barba corta cana y bigote corto castaño oscuro. Posee tez trigueña.

Al momento de desaparecer, vestía camisa celeste, bermuda de jean azul y zapatillas Diadora blancas con verde. Su vehículo es una motocicleta Motomel 110cc, azul con negro, dominio A287PKQ.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de manera inmediata y anónima al 911. El operativo continúa bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia.