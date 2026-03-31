Con motivo del fin de semana de Semana Santa, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, a través de la Policía de la provincia, pondrá en marcha un operativo de prevención que se extenderá desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de abril. El despliegue incluirá 2800 efectivos, quienes realizarán controles viales, patrullajes permanentes y tareas de prevención en rutas, calles y zonas turísticas.

En las rutas provinciales y accesos principales, los efectivos llevarán a cabo controles de documentación y alcoholemia, reforzando la seguridad de quienes circulen por la provincia. En los departamentos turísticos, la presencia policial se intensificará para garantizar el normal desarrollo de eventos y actividades recreativas, cuidando tanto a residentes como a visitantes.

Uno de los puntos estratégicos será el paraje Difunta Correa, con un plan específico de cobertura y asistencia en Ruta 20 y Ruta 141, dada la gran afluencia de peregrinos. Además, habrá presencia policial en zonas aledañas a Sierras Azules y en Rodeo, donde se realizará el evento de kitesurf Big Air.

De manera complementaria, se mantendrán operativos barriales en el Gran San Juan las 24 horas, cobertura en distintas fiestas gauchas organizadas en departamentos alejados y seguridad durante el cierre del campeonato de ruta de ciclismo.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público recordó que la seguridad es un compromiso de todos y continuará trabajando para que sanjuaninos y turistas disfruten de Semana Santa con tranquilidad y prevención.