La pobreza en Argentina registró una nueva baja en el segundo semestre de 2025, ubicándose en 28,2% de la población, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra representa a 13,5 millones de personas, mientras que la indigencia se redujo a 6,3%, equivalente a 3 millones de habitantes.

Los datos marcan una caída frente al primer semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 31,6% y la indigencia del 6,9%, y también respecto al segundo semestre de 2024, cuando los indicadores alcanzaron 38,1% y 8,2%, respectivamente. La disminución implica que 1,54 millones de personas dejaron de estar bajo la línea de pobreza y 269 mil salieron de la indigencia.

El nivel actual de pobreza es el más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando se ubicó en 27,3%, mientras que la indigencia es la menor desde la primera mitad de ese año (6,7%). En el inicio de la gestión de Javier Milei, tras la devaluación del peso en 2024, la pobreza había alcanzado 52,9% y la indigencia 18,1%, para luego bajar de manera sostenida hasta el registro actual.

El comportamiento de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, así como la evolución de los ingresos, tanto registrados como no registrados, y las transferencias sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), fueron determinantes en esta reducción. Según Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, la metodología semestral de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) refleja que la pobreza se calcula con base en quienes no alcanzan a cubrir la CBT, y la indigencia a quienes no cubren la CBA.

A pesar de la aceleración de la inflación en los últimos meses de 2025, especialmente en alimentos y bebidas, la pobreza siguió mostrando una tendencia descendente, consolidando la baja que comenzó tras el primer semestre de 2024.