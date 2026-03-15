El Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ultiman los detalles de la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025 por USD 20.000 millones, un paso clave para habilitar un nuevo desembolso de fondos que podría concretarse a finales de abril si el directorio del organismo da su aprobación.

Las negociaciones entre el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y los técnicos del organismo internacional avanzaron en las últimas semanas y ya circula un borrador final del denominado Staff Level Agreement, el documento técnico que resume los compromisos y metas del programa.

El acuerdo vigente, firmado en abril de 2025 bajo el formato de Facilidades Extendidas (EFF), contempla revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de objetivos fiscales, monetarios y de acumulación de reservas. Cada revisión aprobada por el directorio del Fondo habilita nuevos desembolsos de dinero para el país.

Uno de los puntos clave de esta evaluación es la meta de acumulación de reservas del Banco Central. Durante el primer trimestre de 2026 la entidad monetaria compró más de USD 3.000 millones en el mercado, lo que representa cerca del 30% del objetivo anual previsto en el programa con el FMI.

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Además del desempeño del Banco Central, el organismo analiza el cumplimiento del equilibrio fiscal y la evolución del plan económico implementado por el gobierno de Javier Milei, que incluye reformas estructurales y cambios en el régimen cambiario y financiero.

Si la revisión técnica se completa sin objeciones y el directorio del Fondo aprueba el informe, Argentina podría recibir un nuevo desembolso cercano a los USD 1.000 millones, que serviría para reforzar reservas y sostener el programa económico en marcha.