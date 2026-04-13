Para muchos, la elección de una carrera profesional es un proceso de descarte frente a un escritorio. Para Ariadna Calisse (22), fue un choque de frente con la realidad en medio de una cancha de césped sintético. A los 16 años, mientras defendía con garra los colores de su amado San Juan Rugby Club, una lesión inesperada le puso un freno de mano a su rutina, pero le abrió una puerta que jamás imaginó cruzar.

"Iba a estudiar otra cosa totalmente distinta, mi destino era la contabilidad. Pero en 2019 me lesioné y tuve que empezar rehabilitación en Conar. Iba todos los días, no solo por la recuperación física, sino porque los kinesiólogos de ahí me hicieron amar la profesión por cómo trabajaban", relata Ariadna a DIARIO HUARPE, con la frescura de quien sabe que los accidentes, a veces, son solo desvíos hacia la verdadera pasión.

Un camino de formación y sostén

Ariadna no perdió tiempo. En octubre de ese mismo 2019, con apenas 17 años, ingresó a la Universidad Católica de Cuyo. El camino no fue sencillo: fueron años de libros, anatomía y prácticas intensas, pero siempre estuvo acompañada. "Mis papás, mi familia y mi abuela me alentaron siempre. Y mi novio fue un gran sostén durante toda la carrera", confiesa la joven, que se recibió en diciembre de 2024, cumpliendo el ciclo exacto de formación con una madurez envidiable.

Ariadna desempeña con pasión su profesión. FOTO DIARIO HUARPE.

Actualmente, ya como licenciada, trabaja codo a codo con quienes fueron sus referentes: Marcio Conca y Maximiliano Argüello. Además, comparte gabinete con Darío Galdeano, de quien asegura aprender "muchísimo todos los días", y con su colega y gran amigo Franco Brizuela.

Entre la élite deportiva y el amor por los abuelos

La vida diaria de Ariadna es un constante cambio de chip. Por un lado, la exigencia de los atletas: el año pasado acompañó a las Selecciones Sanjuaninas de Futsal (femenino y masculino) y este miércoles parte hacia Córdoba con las chicas del San Juan Rugby Club. "Es difícil convencer a un deportista de que frene. Ellos se quieren recuperar ya, pero ahí entra nuestro rol de educar al paciente para que entienda que bajar la carga es la única forma de volver mejor", explica.

Por otro lado, está su faceta más sensible: el trabajo con adultos mayores. "Los abuelos me pueden totalmente", admite. Ariadna aplica evaluaciones de agilidad y fuerza, pero sobre todo, les devuelve la esperanza. "Muchos piensan que ya no pueden pararse sin dolor o levantar un peso mínimo. Cuando ven que recuperan autonomía y equilibrio, se les transforma la cara. Además, el consultorio es un espacio social para ellos; se juntan, charlan y eso los mueve".

La formación que no se detiene

A pesar de su éxito temprano, Ariadna sabe que en la kinesiología la actualización es ley. Por eso, viaja todos los meses a Buenos Aires para cursar la Especialidad en Deporte en la Universidad Favaloro. Su objetivo es seguir profesionalizando un área que en San Juan crece a pasos agigantados.

"A quien tenga dudas sobre estudiar esto, le digo que lo haga. Es una carrera hermosa donde ayudamos mucho a las personas", cierra Ariadna con un mensaje de aliento. Para ella, este 13 de abril no es solo una fecha en el calendario, sino el recordatorio de que aquel dolor en la rodilla a los 16 años fue, en realidad, el inicio de una vida dedicada a sanar a los demás.