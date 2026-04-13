El presidente Javier Milei lanzó este domingo un spot animado en redes sociales con el objetivo de recuperar la iniciativa política en medio de las polémicas que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La pieza, inspirada en la estética del animé Supercampeones, muestra una versión caricaturizada del mandatario protagonizando una narrativa centrada en su gestión.

En el video, el personaje de Milei, vestido con la camiseta de la Selección argentina, enfrenta y derrota a distintos rivales, representados simbólicamente como opositores. La secuencia incluye escenas donde convierte goles, elude adversarios y realiza atajadas, mientras se destacan medidas de gobierno vinculadas a reformas económicas y reducción del Estado.

Uno de los momentos más llamativos del spot es la referencia directa al histórico relato de Víctor Hugo Morales durante el gol de Diego Maradona en el Mundial de México 1986, con la adaptación de la frase “genio de la libertad mundial”, en alusión a “el genio del fútbol mundial”.

La publicación se enmarca en una estrategia comunicacional del oficialismo que vuelve a poner el foco en el uso de redes sociales como canal directo con la ciudadanía. A través de este tipo de contenidos, el Gobierno busca reinstalar temas de agenda y reforzar su mensaje político en un contexto de debate público marcado por cuestionamientos y tensiones.

El spot se viralizó rápidamente y generó repercusiones tanto en el ámbito político como en redes, donde fue interpretado como un intento de reposicionamiento discursivo en medio de un escenario desafiante para la gestión nacional.