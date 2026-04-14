El ciclo de Ariel Martos en San Martín llegó a su punto final. La Comisión Directiva de Concepción resolvió interrumpir, en común acuerdo con el entrenador, el contrato, luego de la dolorosa caída por 2 a 1 frente a Atlanta en el Estadio Hilario Sánchez, por la novena fecha del torneo de Primera Naciona, según confirmó a DIARIO HUARPE, el vicepresidente Pablo Slavutsky.

Los números de Martos al frente del equipo no lograron sostener su continuidad: en ocho partidos dirigidos, San Martín solo cosechó 7 puntos, producto de una campaña irregular que actualmente lo tiene sumergido en el fondo de la tabla de la Zona B, compartiendo el último escalón con Deportivo Maipú de Mendoza y Colegiales.

La derrota ante el "Bohemio" fue el detonante de una situación que se venía desgastando con el correr de las fechas. La falta de respuestas futbolísticas y la urgencia de salir de la zona de descenso llevaron a los dirigentes a tomar una decisión drástica para intentar torcer el rumbo de una temporada que comenzó con expectativas de ascenso.

Desde la dirigencia verdinegra ya se encuentran trabajando intensamente en la búsqueda del nuevo director técnico. El objetivo es cerrar el acuerdo lo antes posible para que el sucesor tome las riendas de cara a los próximos desafíos.

El tiempo apremia para el club de Concepción. El próximo compromiso será por la fecha 10, cuando el Verdinegro deba viajar para medirse ante Midland en condición de visitante. El encuentro está programado para el domingo 19 de abril a partir de las 15 horas, donde San Martín buscará traerse tres puntos vitales para comenzar la reconstrucción.