Tras los acuerdos con YPF, Santa Cruz reactiva los yacimientos petroleros

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la reactivación de la actividad hidrocarburífera en la zona norte de la provincia a partir de los acuerdos alcanzados durante mayo con YPF y distintas operadoras privadas. La iniciativa contempla la incorporación de nuevos equipos en los yacimientos, el comienzo del proceso de abandono de pozos con remediación ambiental y un plan de inversiones orientado a recuperar puestos de trabajo y fortalecer la economía regional.

Según explicó el mandatario, los primeros efectos de las medidas ya comenzaron a observarse en los campos petroleros. Vidal destacó que la reactivación no solo beneficiará a los trabajadores petroleros, sino también a sectores vinculados como el transporte, la construcción, las pequeñas y medianas empresas y los prestadores de servicios que operan en la actividad hidrocarburífera.

En el marco de los acuerdos alcanzados con YPF, el Ministerio de Energía y Minería provincial estableció la incorporación de seis equipos destinados a la intervención y abandono definitivo de 1.204 pozos. El esquema incluye maquinaria especializada para tareas de workover, flushby, wireline y pulling, además de cuadrillas destinadas a la remediación ambiental de las áreas afectadas.

La petrolera estatal deberá presentar en los próximos días un informe detallado sobre los pasivos ambientales existentes para su evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente provincial. En ese sentido, Vidal resaltó que las negociaciones permitieron garantizar que la compañía asuma las responsabilidades derivadas de su salida de las áreas convencionales de Santa Cruz.

Las autoridades provinciales consideran que las tareas de saneamiento tendrán un impacto significativo en la generación de empleo y en la actividad económica de la región. "Muchos de los trabajadores que hoy están a la espera de una oportunidad podrán recuperar sus puestos de trabajo", sostuvo el gobernador al referirse a las expectativas que genera el plan de remediación.

El programa también contempla nuevos compromisos por parte de operadoras privadas. El Gobierno provincial acordó con 14 empresas una reducción del 3% en las regalías a cambio de inversiones y de la incorporación efectiva de maquinaria en los yacimientos. Como resultado de este esquema, se prevé sumar ocho equipos adicionales antes de fines de julio.

Entre las compañías que asumieron nuevas obligaciones se encuentran Crown Point Energy y Quintana Energy, que perforarán seis pozos durante este año. Por su parte, CGC llevará adelante un plan de perforación de 31 locaciones con un equipo permanente operando en territorio santacruceño.

Con los distintos acuerdos ya firmados, Santa Cruz contará con un total de 16 equipos en actividad distribuidos en diversas áreas productivas. Desde el Gobierno provincial estiman que el incremento de la actividad permitirá mejorar los niveles de empleo, dinamizar el comercio local y generar un aumento de las regalías petroleras, una de las principales fuentes de ingresos para la provincia.

La reactivación anunciada por Vidal se produce en un contexto de reorganización de la actividad hidrocarburífera tras la salida de YPF de varias áreas convencionales y busca consolidar un nuevo esquema de producción basado en inversiones privadas, recuperación ambiental y fortalecimiento de la economía regional.