El truco infalible para lograr el pollo relleno más crocante y rico

Preparar una comida para dos personas puede transformarse en una experiencia distinta con la técnica adecuada. Cocinar una pechuga de pollo y lograr que no pierda su frescura suele ser un desafío en la cocina diaria.

Sin embargo, existe un método que permite que "el pollo quede bien jugoso por dentro y crocante por fuera" de manera sencilla. La clave de este plato reside en un proceso de dos etapas donde primero "se sella en sartén para formar una costra dorada y después se termina en el horno para que conserve toda la humedad".

Para esta receta se necesita una pechuga, medio kilo de papas y 50 gramos de panceta. Según la descripción del plato, "el relleno también juega un papel clave" en el resultado final para evitar la sequedad. Se utiliza una mezcla de panceta, cebolla, zanahoria, puerro y queso que "le aporta mucho sabor al pollo y evita que la carne quede seca".

Además, el uso de panko genera una "textura más aireada y crocante que el pan rallado tradicional", una diferencia notable que "se nota especialmente cuando se corta la pechuga y aparece el relleno bien cremoso".

El procedimiento comienza con las papas cortadas en cuña, condimentadas con pimentón ahumado, sal, pimienta y aceite de oliva, que van al horno hasta dorarse. Mientras tanto, se pican media zanahoria, media cebolla y una ramita de puerro para cocinarlos en una sartén con aceite junto a los 50 gramos de panceta. Un paso fundamental es agregar 200 centímetros cúbicos de cerveza y esperar a que se evapore antes de sumar 100 gramos de queso parmesano o cualquier queso duro.

Una vez que el relleno se enfría, se introduce en la pechuga abierta y se cierra con escarbadientes para asegurar el contenido. El rebozado requiere pasar la pieza por harina, luego por una mezcla de un huevo con una cucharada de mostaza y finalmente por el panko o pan rallado.

Tras sellarla de todos sus lados en la sartén y finalizar la cocción en el horno, el plato se sirve con una salsa de mayonesa, pimentón y leche. Esta combinación es "una gran alternativa para salir del clásico pollo al horno de todos los días".