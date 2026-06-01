El grupo folclórico Los Nocheros regresará a San Juan para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística con el espectáculo "40 Años. El Show". La presentación se realizará el sábado 22 de agosto a las 22.00 en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario y promete convertirse en una de las citas musicales destacadas de la temporada cultural en la provincia.

La propuesta forma parte de la gira nacional con la que la agrupación salteña conmemora sus 40 años de historia, un recorrido que busca revivir las canciones más emblemáticas de su repertorio y repasar las distintas etapas que marcaron su evolución artística. El espectáculo reunirá clásicos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que consolidaron a Los Nocheros como uno de los grupos más populares de la música argentina.

La función contará además con la participación especial de las cantantes sanjuaninas Flor Carmona y Ania Banchig, quienes serán parte de una velada que combinará tradición, identidad cultural y un repaso por algunas de las obras más representativas del cancionero folclórico nacional.

Integrado actualmente por Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel, el conjunto construyó una carrera que trascendió las fronteras del folklore tradicional y llevó su música a escenarios nacionales e internacionales. A lo largo de cuatro décadas editó más de 25 discos, obtuvo reconocimientos como los Premios Gardel, recibió nominaciones a los Latin Grammy y protagonizó actuaciones en espacios emblemáticos como el Teatro Colón, el Estadio José Amalfitani y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca ofrecer mucho más que un concierto. La gira conmemorativa plantea un recorrido emocional por la historia del grupo y por aquellas canciones que acompañaron reuniones familiares, viajes, celebraciones y distintos momentos de la vida de miles de seguidores en todo el país.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Teatro del Bicentenario o de forma online a través de TuEntrada.com. Los valores estimados oscilan entre $50.000 y $90.000, de acuerdo con la ubicación seleccionada dentro de la sala.

Con esta presentación, San Juan volverá a recibir a una de las agrupaciones más influyentes del folklore argentino, en una noche que combinará música, recuerdos y la celebración de una trayectoria que ya forma parte de la historia cultural del país.