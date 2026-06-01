Messi llegó a Kansas y se sumó a la Selección para buscar la cuarta

La selección argentina completó este lunes su delegación en Kansas City con la llegada de Lionel Messi, quien se sumó a los entrenamientos de cara al Mundial 2026. El capitán arribó junto a Rodrigo De Paul al predio del Sporting Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni prepara la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La presencia del astro rosarino era uno de los focos de atención en la previa de la competencia debido a una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante su último compromiso con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). Messi debió abandonar el campo de juego a los 73 minutos del encuentro ante Philadelphia Union, lo que generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas argentinos.

Tras aquel partido, el club estadounidense informó que el delantero presentaba una fatiga muscular asociada a una sobrecarga en la zona afectada y aclaró que su regreso a la actividad dependería de la evolución clínica. Los primeros reportes médicos estimaron un período de recuperación de entre 10 y 14 días.

El entrenador Lionel Scaloni se mostró cauto al referirse al estado físico de su principal figura. El técnico reconoció que la lesión encendió una señal de alerta, aunque destacó que los informes iniciales fueron alentadores. "Las primeras noticias no son tan malas", aseguró, al tiempo que remarcó que el objetivo será recuperar a todos los futbolistas que llegan con distintas molestias para que estén en las mejores condiciones posibles durante el torneo.

Un plantel condicionado por las lesiones

La situación de Messi se suma a una extensa lista de jugadores que arrastran inconvenientes físicos en la antesala de la Copa del Mundo. Entre ellos aparecen Cristian Romero, quien se recupera de un esguince en la rodilla derecha; Gonzalo Montiel, afectado por un desgarro en el cuádriceps izquierdo; y Nahuel Molina, que llega tras una lesión muscular sufrida en el cierre de la temporada europea.

También genera atención el estado de Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha durante la final de la Europa League y podría quedar al margen de los amistosos preparatorios. Por su parte, Leandro Paredes viajó a Estados Unidos mientras continúa la recuperación de un desgarro sufrido en su último partido con Boca Juniors.

Kansas, el centro de operaciones albiceleste

La Asociación del Fútbol Argentino eligió el Compass Minerals National Performance Center, complejo perteneciente al Sporting Kansas City, como sede principal durante la estadía en Estados Unidos. El predio fue seleccionado tras una evaluación realizada por integrantes del cuerpo técnico y cuenta con instalaciones de última generación destinadas al entrenamiento, análisis táctico y recuperación física.

Además de modernos vestuarios y salas de video, el complejo dispone de áreas de hidroterapia, equipamiento de alta tecnología para la preparación física y espacios especialmente acondicionados para la delegación argentina.

La agenda antes del debut

Las prácticas oficiales comenzaron este lunes y servirán para evaluar la evolución de los futbolistas que llegan con distintas dolencias. Antes del estreno mundialista, Argentina disputará dos amistosos en territorio estadounidense: el 6 de junio frente a Honduras y el 9 de junio ante Islandia.

El debut en el Grupo J está previsto para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Posteriormente, la Albiceleste se medirá con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania.

Con Messi ya incorporado al plantel y bajo seguimiento médico permanente, la principal preocupación de Scaloni pasa por recuperar a las figuras afectadas físicamente para llegar con el equipo en plenitud al inicio de la defensa del título mundial.