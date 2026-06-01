A días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la ilusión escocesa recibió un golpe durísimo. Se confirmó la primera baja oficial del certamen: Billy Gilmour, una de las máximas figuras de Escocia, fue desafectado de la lista definitiva debido a un serio problema en su rodilla derecha que lo deja fuera de combate.

El hecho ocurrió durante el amistoso preparatorio que los Tartan Army disputaron frente a Curazao en Glasgow. Si bien el encuentro terminó con una victoria contundente por 4-1, el saldo fue negativo para el equipo de Steve Clarke. Antes del cierre del primer tiempo, el volante del Napoli debió retirarse de urgencia del campo de juego tras una acción que, en principio, parecía menor.

El mediocampista cayó al césped tras un pase sin exigencias y se retiró con una leve renguera, lo que generó un optimismo momentáneo que se disipó rápidamente. La resonancia magnética confirmó el peor escenario: hay compromiso ligamentario, una lesión incompatible con los tiempos del Mundial.

La Federación Escocesa oficializó la noticia mediante un comunicado: “Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación”.

La ausencia de Gilmour es un golpe letal para un seleccionado que regresa a una cita mundialista tras 28 años. El jugador de 24 años, quien recientemente se hizo viral en Argentina por su fanatismo hacia Diego Armando Maradona, era el motor del equipo y socio clave de McGinn y McTominay en la zona media.

Su entrenador, Steve Clarke, expresó su desolación: “Estoy desolado por Billy porque ha sido parte fundamental de la clasificación. El momento en que se produce esta lesión es muy cruel y todos lo lamentamos”.

Ante la urgencia, el seleccionado convocó a Tyler Fletcher, juvenil de 19 años del Manchester United Sub 21 e hijo del histórico Darren Fletcher, quien ya había sumado minutos ante Curazao.

La baja de Gilmour engrosa una lista de ausencias de peso para el Mundial, sumándose a nombres como Rodrygo y Militão (Brasil), Fermín López (España) y Hugo Ekitiké (Francia). Escocia, que integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y el "Scratch", deberá rearmarse para su debut el próximo 13 de junio.