Pasadas las 20 horas de este viernes se produjo un asesinato a sangre fría en un domicilio ubicado en calle Formosa entre América y Colón en el departamento Chimbas. Según testigos que fueron entrevistados por la Policía, indicaron que un sujeto en una moto de color blanco disparó contra la vivienda de la familia Velázquez, donde un hombre murió, y huyó en dirección al norte, según informaron fuentes policiales que están trabajando en el lugar.

Un gran despliegue policial se ha establecido en el departamento Chimbas por el asesinato de un hombre que sería Matías Díaz de 26 años, y tendría domicilio en el barrio San Francisco. Este hombre fue ultimado a balazos por parte de un sujeto quien llegó al lugar en la villa San Patricio a bordo de una moto tipo enduro y disparó contra el inmueble donde Díaz habría estado de paso. Su asesino tras cumplir con el objetivo huyó de la escena del crimen hacia el interior de la villa San Patricio en dirección norte.

Los investigadores analizan la hipótesis de un crimen por encargo, es decir cometido por un sicario, pero no descartan que se trate de un ajuste de cuentas y el asesinato haya sido cometido por una de las partes en conflicto.

Comisaría 26° del barrio los Tamarindos junto con personal motorizado del GAM y el grupo GERAS, trabajan en la zona bajo directivas de la UFI Delitos Especiales interrogando a familiares del fallecido, para tratar de encontrar alguna pista que conduzca a los investigadores al origen del conflicto que terminó con este violento crimen.

A la búsqueda del asesino se han sumado varias dependencias policiales y están siendo analizadas las cámaras de seguridad de la zona para tratar de individualizar al asesino y concluir con la detención.