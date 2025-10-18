Javier Milei volvió a ponerse al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires, en una recorrida por Tres de Febrero, acompañado por Diego Santilli, principal candidato a diputado por la provincia, y la ministra de Seguridad y candidata a senadora en CABA, Patricia Bullrich. También participaron Karen Reichardt, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, afirmó Milei durante su discurso.

Publicidad

El Presidente recordó la historia de la zona: “En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”. Y concluyó: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.

La visita se dio en un distrito gobernado por un dirigente libertario, buscando minimizar posibles altercados y consolidar el mensaje de que Milei es el proyecto que puede llevar adelante cambios en la provincia. Los operadores del partido consideran que Santilli debe ser el referente de la campaña para movilizar a la militancia y recortar la diferencia con el kirchnerismo, que actualmente supera los 10 puntos.

Publicidad

En este contexto, el oficialismo de La Libertad Avanza apunta a captar a los 5,6 millones de bonaerenses que no votaron en los comicios anteriores y aumentar la participación electoral, que en octubre alcanzó el 60,98%. La estrategia incluye afiches, mesas de militancia y presencia en las calles, ante la previsión de que el aparato peronista no desplegará la misma fuerza que en la elección del 7 de septiembre.

La presencia de Milei también buscó desviar la atención de las polémicas declaraciones de Karen Reichardt, quien había calificado a quienes no votan a su partido de “enfermos mentales”, manteniendo su postura en el acto del viernes.

Publicidad

Con esta actividad, el líder de La Libertad Avanza reafirma su papel como la figura central capaz de movilizar electores y marcar el rumbo de la campaña en la provincia de Buenos Aires de cara a los próximos comicios.