Día del Himno Nacional: por qué se celebra cada 11 de mayo en Argentina

Cada 11 de mayo se celebra en Argentina el Día del Himno Nacional Argentino, en conmemoración de la fecha en la que la Asamblea General Constituyente de 1813 aprobó oficialmente la canción patria que, con el paso de los años, se convertiría en uno de los principales símbolos nacionales.

La obra fue escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera, en un contexto atravesado por las luchas independentistas y la construcción de una identidad propia para las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Originalmente, la composición fue denominada “Marcha Patriótica”, aunque con el tiempo también recibió los nombres de “Canción Patriótica Nacional” y “Canción Patriótica”. Recién hacia mediados del siglo XIX comenzó a ser conocida oficialmente como Himno Nacional Argentino.

El origen del Himno Nacional

La historia del himno comenzó poco después de la Revolución de Mayo. En 1812, el Primer Triunvirato impulsó la creación de una canción patriótica que pudiera ser interpretada en actos públicos y celebraciones oficiales. La intención era consolidar un símbolo que representara el espíritu revolucionario y acompañara el proceso emancipador.

Uno de los antecedentes fue la obra teatral El 25 de Mayo, escrita por Luis Morante. La pieza incluía una canción con música de Blas Parera que despertó el entusiasmo del público. Entre los asistentes se encontraba Vicente López y Planes, quien decidió escribir una nueva letra de tono épico y revolucionario inspirada en el clima político de la época.

La Asamblea del Año XIII aprobó oficialmente la composición el 11 de mayo de 1813. Días más tarde, según reconstrucciones históricas, la canción fue interpretada por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una de las figuras destacadas de la sociedad porteña de comienzos del siglo XIX.

Un himno más extenso y combativo

La versión original del himno era mucho más extensa que la actual y tenía un marcado contenido independentista y antiespañol, propio del contexto político y militar que atravesaban las Provincias Unidas. Algunas interpretaciones completas llegaban a durar cerca de 20 minutos.

Con el paso de las décadas y el cambio en las relaciones diplomáticas con España, varias estrofas dejaron de interpretarse en actos oficiales. En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, un decreto estableció que solo debían cantarse la primera y la última cuarteta junto al coro, formato que continúa vigente en la actualidad.

Además, la música también atravesó modificaciones y arreglos posteriores. Uno de los más importantes fue realizado por el compositor Juan Pedro Esnaola, cuya versión sirvió de base para la adaptación oficial que hoy se interpreta en ceremonias y eventos públicos.

Un símbolo de identidad nacional

Más de 200 años después de su creación, el Himno Nacional Argentino continúa ocupando un lugar central en la vida institucional y cultural del país. Se interpreta en escuelas, actos oficiales, encuentros deportivos y fechas patrias, y es considerado una de las expresiones más representativas de la identidad argentina.

Cada 11 de mayo, instituciones educativas y organismos públicos realizan homenajes y actividades alusivas para recordar la historia de una canción que nació en plena lucha por la independencia y terminó convirtiéndose en un símbolo de unidad nacional.