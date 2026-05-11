La tensión internacional por el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius volvió a aumentar luego de que las autoridades sanitarias confirmaran un nuevo caso positivo y detectaran a otro pasajero con síntomas compatibles con la enfermedad, en medio del operativo de control y rastreo que involucra a distintos países.

El crucero había partido el 1 de abril desde Ushuaia y quedó en el centro de la atención mundial después de que varios pasajeros comenzaran a presentar síntomas durante la travesía. Hasta el momento, el brote dejó al menos tres fallecidos y varios casos confirmados vinculados a la cepa Andes del hantavirus, una de las pocas variantes capaces de transmitirse entre personas mediante contacto estrecho.

Según trascendió, el nuevo caso confirmado corresponde a uno de los pasajeros que permanecía bajo observación médica tras haber tenido contacto cercano con personas infectadas. Además, otro viajero presentó síntomas respiratorios y fiebre, por lo que se activaron nuevamente los protocolos sanitarios y las medidas de aislamiento preventivo.

La Organización Mundial de la Salud mantiene bajo seguimiento la situación sanitaria del barco y coordina junto a distintos gobiernos el rastreo de contactos internacionales, debido a que parte de los pasajeros descendieron previamente en diferentes destinos antes de que se confirmara oficialmente el brote.

Especialistas indicaron que los primeros contagios probablemente ocurrieron fuera del barco, posiblemente en territorio argentino, antes del embarque. Las investigaciones apuntan a que el llamado virus Andes habría sido contraído durante actividades turísticas en zonas naturales del sur argentino, donde habita el ratón colilargo, principal transmisor de la enfermedad.

El hantavirus suele comenzar con síntomas similares a un cuadro gripal, como fiebre, dolores musculares, cefalea, escalofríos y malestar general, aunque en algunos casos puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar grave con insuficiencia respiratoria. Autoridades sanitarias remarcan que la detección temprana resulta clave para mejorar el pronóstico.

Mientras tanto, continúan las tareas de monitoreo epidemiológico y seguimiento médico de pasajeros y tripulantes que estuvieron expuestos durante la travesía, en un episodio que mantiene en alerta a organismos sanitarios de Europa, Sudamérica y África.