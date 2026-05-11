El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por nevadas para este lunes que afectará a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes y fuertes condiciones invernales durante gran parte de la jornada.

Según el organismo nacional, algunas zonas podrían registrar acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque en sectores puntuales los valores podrían ser aún mayores debido a la intensidad de las precipitaciones y la acción del viento.

El fenómeno afectará especialmente áreas cordilleranas y sectores del extremo sur argentino, donde además se prevé baja visibilidad, temperaturas muy bajas y posibles complicaciones para la circulación vehicular en rutas y caminos. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El pronóstico forma parte de un escenario de inestabilidad que afecta a distintas regiones del país. Mientras en el sur se esperan nevadas intensas, otras provincias permanecen bajo alertas por lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

En paralelo, el SMN indicó que las condiciones invernales podrían mantenerse durante las próximas horas en la Patagonia, con marcado descenso de temperatura y persistencia de nubosidad.

En contraste, en San Juan el comienzo de semana se presenta estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas frescas durante la mañana. Los pronósticos anticipan mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que rondarán entre 22 y 26 grados durante los próximos días.